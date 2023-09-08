استقبال وإطعام ونقل مجاني.. ديالى "ترانزيت" الزيارة الأربعينية

شفق نيوز/ أعلن منفذ المنذرية الحدودي بين ديالى وإيران، دخول نحو 400 ألف زائر أجنبي عبر المنفذ خلال الزيارة الأربعينية، فيما قدم أهالي ديالى خدمات الطعام والأستراحة والنقل مجاني للزائرين عبر موقع استراحة شمال غربي المحافظة.

وذكر مدير المنفذ، اللواء شيركو أحمد الجاف، لوكالة شفق نيوز، أن "نحو 400 الف زائر أجنبي من جنسيات مختلفة أغلبهم إيرانيون، دخلوا العراق عبر منفذ المنذرية لأداء الزيارة الاربعينية في كربلاء المقدسة".

وأكد الجاف، نجاح خطة استقبال وتفويج الزائرين بشقيها الدخول والخروج بانسيابية عالية وبالتنسيق مع الدوائر الأمنية والاستخبارية والخدمية والمؤسسات الساندة والمتطوعين.

وأشار إلى أن "أعداد المغادرين من الزائرين عبر منفذ المنذرية يبلغ أكثر من 320 ألف زائر حتى الآن، بعد أداء الزيارة الأربعينية"، مؤكدا استمرار خطة مغادرة الزائرين عبر المنفذ نحو بلدانهم".

ولفت الجاف إلى عدم تسجيل أي مشكلات أو خروق تذكر طيلة خطة استقبال ومغادرة الزائرين عبر منفذ المنذرية الحدودي".

ويقصد الزائرون بعد دخولهم ديالى موقع استراحة "ترانزيت" في ناحية جديدة الشط (25 كم شمال غرب بعقوبة) وهو ساحة مجهزة بالمواكب الخدمية لإطعام واستراحة الزائرين ومن ثم تفويجهم ونقلهم إلى كربلاء والعتبات المقدسة الأخرى في المحافظات".

وقال مسؤول الساحة عباس مكي الارناؤوطي، لوكالة شفق نيوز، استقبلنا أغلب الزائرين في ساحة الاستراحة التي تشهد تقديم الخدمات كافة من طعام واستراحة وخدمات أخرى، إضافة إلى النقل المجاني من قبل متبرعين من أهالي ديالى إلى العتبات المقدسة ومدينة كربلاء".

وأوضح الارناؤوطي، أن "36 موكباً خدمياً قدمت الخدمات للزائرين الأجانب إلى جانب المواكب المتنقلة التي تنقل الطعام والمؤن الغذائية العينية إلى ساحة استراحة الزائرين"، مؤكداً أن "الساحة الخدمية تفتتح سنوياً خلال أيام الزيارة الأربعينية وبتبرعات من أهالي ديالى طيلة أيام الزيارة".

وأعلن الارناؤوطي، نقل أكثر من 100 ألف زائر أجنبي مجاناً من قبل أهالي ديالى كتبرع ومشاركة إكراماً للإمام الحسين (ع) في ذكرى الزيارة الأربعينية.

وناشد، العتبات المقدسة والجهات المعنية بـ"تخصيص ساحة رسمية نموذجية لاستقبال الزائرين الوافدين بدلاً عن الساحة الحالية التي تعود ملكيتها لأحد المتبرعين وتفتتح سنوياً خلال الزيارة الأربعينية.

واختتم الارناؤوطي حديثه بالقول: "ساحة المواكب الحسينية هي مبادرة تاريخية متميزة جسدت سخاء وكرم أهالي ديالى"، مشيراً إلى تسابق سكان ديالى لايواء واستقبال الزائرين الأجانب في منازلهم وتقديم الخدمات الانسانية النموذجية".