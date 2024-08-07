استقالة مسؤول محلي في ذي قار بعد موجة احتجاجات (وثيقة)

شفق نيوز/ قدّم قائممقام قضاء الغراف شمال محافظة ذي قار حسن كاظم، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه.

وطبقا لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن "كاظم قدم استقالته من منصبه لمحافظ ذي قار، مرتضى الابراهيمي، دون أن يفصح عن أسباب الاستقالة".

وكان العشرات من المواطنين نظموا تظاهرات في الأيام الماضية في القضاء الذي يقع شمال محافظة ذي قار وأغلقوا دوائر حكومية فيه، للمطالبة بإقالة أعضاء الإدارة المحلية.

وأمس الثلاثاء، أعلن رئيس مجلس محافظة ذي قار عبد الباقي العمري، تشكيل لجنة ثلاثية للنظر بمطالبة متظاهري اهالي قضاء الغراف.

وقال العمري لوكالة شفق نيوز، إن "سقفاً زمنياً حدد للجنة من اجل انجاز مهامها وهي 5 ايام فقط".

وطالب الأهالي وفقاً للعمري بتحقيق 5 مطالب وهي اقالة جميع أعضاء الادارة المحلية في الغراف والعمل على فرز مقاطعات جديدة وتوزيعها على المواطنين من الشرائح كافة وبدون استثناء".

كما أن المطالب شملت ايقاف الاستثمار وسحب الرخص الاستثمارية في مقاطعة الإذاعة وهي مخصصة كقطع اراضي، والنظر بجميع الشكاوى والاعتراضات التي رافقت عملية توزيع قطع الأراضي ومتابعة كافة طلبات المواطنين الخاصة بعملية منحهم وشمولهم بتوزيع قطع الأراضي.