استـقـدام محافظ الديوانية الحالي ومدير الزراعة في المحافظة

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأربعاء، عن صدور أمرٍ باستقدام مُحافظ الديوانيَّة الحاليّ ومُدير الزراعة في المُحافظة؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته وامتناعه عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد.

أشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان اليوم، إلى أنَّ محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة، قرَّرت استقدام مُحافظ الديوانيَّة الحالي ومُدير الزراعة في المُحافظة، على خلفيَّة قيامه بالضغط ومساومة أحد الأشخاص للتنازل عن مساحةٍ من الأرض تُقدَّرُ مساحتها بــ (500) دونمٍ، مقابل قيام المُحافظ بتجديد عقد الأرض الزراعيَّة العائدة لذلك الشخص وشركائه.

الدائرة أضافت أنَّ محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).