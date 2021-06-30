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استعراض عشائري مسلح جنوبي العراق عقب اعتقال "شيخ عشيرة"

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-30T11:36:11+0000
استعراض عشائري مسلح جنوبي العراق عقب اعتقال "شيخ عشيرة"

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بقضاء الشطرة في محافظة ذي قار جنوبي العراق، يوم الاربعاء، بأن استعراضاً عشائرياً مسلحاً أقيم أمام بوابات القضاء للمطالبة بإطلاق سراح "شيخ عشيرة معتقل".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن " عشائر آل حاتم  اقامت استعراضاً مسلحاً عند بوابات قضاء الشطرة، (شمالي المحافظة)، بسبب اعتقال أحد الشيوخ"، مبيناً أن "الاستعراض المسلح مازال جارياً حتى الآن".

وأوضح المصدر، أن "أمر الاعتقال صدر بحق الشيخ وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، لارتكابه جريمة قتل بحق احد المواطنين في قضاء النصر المحاذي لقضاء الشطرة".

وأضاف المصدر، أنه "تم التوجيه بقطع الطرق وعدم السماح بدخول المحتجين"، مؤكداً أن "شيخ العشيرة المعتقل لم يتم اطلاق سراحه حتى الآن".

وأشار المصدر، إلى أن "القوات الامنية على استعداد لصد اي تعرض لها في سبيل فرض هيبة القانون على الجميع".

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