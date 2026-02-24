استعدوا لاعادة ارتداء الملابس الشتوية .. العراق على موعد مع موجة قطبية باردة

شفق نيوز - ذي قار

قال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الثلاثاء، إنه من المتوقع أن تتأثر مناطق ومدن العراق بموجتين باردتين تتراجع معهما معدلات درجات الحرارة وتعود الأجواء شبه الشتوية وذلك اعتبارا من نهاية شهر شباط/فبراير الجاري، ومطلع شهر آذار/مارس المقبل.

وقال الزيادي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن البلاد تتأثر ابتداءً من الساعات القادمة بكتلة هوائية باردة مصحوبة برياح شمالية تنشط أثناء ساعات النهار مؤدية إلى انخفاض درجات الحرارة تدريجياً بفارق ثلاث درجات في أغلب المناطق الوسطى والشمالية، ويزداد انهيار معدلات الحرارة يوم غد الأربعاء في عموم محافظات البلاد، حيث سيتم تسجيل معدلات متدنية ونعيش أجواء شبه شتوية.

وأضاف أن، البلاد على موعد آخر مع موجة قطبية باردة تستمر اسبوعاً كاملاً، وذلك ابتداءً من مساء الجمعة القادمة، مردفا بالقول، إن هذه الموجة قد تتسبب في تدنٍ ملموس، وأجواء باردة قارصة في جميع مناطق البلاد وقد تستقر رزنامة الحرارة حول ( 16 إلى 20) درجة مئوية وسط وجنوب البلاد، وأدنى من ذلك شمال وغرب البلاد، وقد نعيش أجواء باردة يتطلب ارتداء الملابس الشتوية.

وتوقع الزيادي ايضا، أن تشهد مدن البلاد أمطارا متفرقة مساء اليوم شمال البلاد، وقد تعود يوم الجمعة القادم، مؤكدا ان الأمطار ستكون حاضرة مطلع شهر آذار في مناطق واسعة.