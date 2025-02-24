استعداداً لموسم الصيف.. اجتماع عراقي صيني لإكمال صيانة المحطات الكهربائية
شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم الاثنين، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال صيانة المحطات قبل حلول موسم الصيف المقبل.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء في مكتبه ببغداد رئيس شركة شنغهاي الصينية، لونك جيشينك، والوفد المرافق له.
وبحسب بيان المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء ورد لوكالة شفق نيوز، فقد بحث الجانبان سير العمل في مشاريع محطات الدورة المركبة التي تنفذها الشركة في عدد من المحافظات العراقية.
كما تناول اللقاء مناقشة أعمال الصيانة التي يقوم بها الخبراء الصينيون في محطتي الزبيدية في محافظة واسط والهارثة في محافظة البصرة، وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالدقة العالية والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الصيانة قبل حلول موسم الصيف المقبل.
من جانبه، جدد رئيس شركة شنغهاي التزام شركته بتنفيذ المشاريع وفق المواصفات الفنية المطلوبة والجداول الزمنية المتفق عليها، مشيراً إلى أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة لإنجاز أعمال الصيانة في الوقت المحدد.