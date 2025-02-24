استعداداً لموسم الصيف.. اجتماع عراقي صيني لإكمال صيانة المحطات الكهربائية

شفق نيوز/ أكد وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، يوم الاثنين، على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال صيانة المحطات قبل حلول موسم الصيف المقبل.‏

جاء ذلك خلال استقبال وزير الكهرباء في مكتبه ببغداد رئيس شركة ‏شنغهاي الصينية، لونك جيشينك، والوفد المرافق له.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء ورد لوكالة شفق نيوز، فقد بحث الجانبان سير العمل في مشاريع محطات ‏الدورة المركبة التي تنفذها الشركة في عدد من المحافظات العراقية.‏

كما تناول اللقاء مناقشة أعمال الصيانة التي يقوم بها الخبراء الصينيون في محطتي الزبيدية في ‏محافظة واسط والهارثة في محافظة البصرة، وأكد الوزير على ضرورة الالتزام بالدقة ‏العالية والجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الصيانة قبل حلول موسم الصيف المقبل.‏

من جانبه، جدد رئيس شركة شنغهاي التزام شركته بتنفيذ المشاريع وفق المواصفات الفنية ‏المطلوبة والجداول الزمنية المتفق عليها، مشيراً إلى أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار ‏الساعة لإنجاز أعمال الصيانة في الوقت المحدد.‏