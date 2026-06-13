استعداداً لمحرم.. تحرك برلماني لمعالجة أزمة الطاقة في كربلاء

شفق نيوز- كربلاء

كشف النائب عن محافظة كربلاء وعضو لجنة النفط والغاز النيابية ربيع الموسوي، يوم السبت، أن الكهرباء في المحافظة تعاني من تهالك شبكات نقل الطاقة وضعفها، مشيراً إلى قدم المحولات وتكرار الأعطال في أسلاك التوزيع، ما يؤدي إلى انقطاعات أو انفجارات بالمحولات، خصوصاً خلال مواسم الزيارات.

وقال الموسوي، لوكالة شفق نيوز، إن لجنة مشتركة عقدت اجتماعاً مؤخراً مع محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، خُصص لبحث الاستعدادات الخدمية الخاصة بزيارة العاشر من محرم والزيارة الأربعينية، وفي مقدمتها ملف تجهيزات الطاقة الكهربائية وحصة المحافظة من الكهرباء.

وبيّن أن الاجتماع تضمن طلب زيادة حصة محافظة كربلاء من الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تزويدها بالمستلزمات الضرورية من أعمدة وأسلاك ومحولات ومعدات فنية، مشيراً إلى أن وزير الكهرباء وافق على إرسال المواد المطلوبة خلال الفترة المقبلة دعماً لخطط الاستعداد الخاصة بالزيارة.

وأضاف الموسوي، أن "هذه الإشكالات ليست محصورة بمحافظة كربلاء فقط، بل تعاني منها عموم محافظات العراق، إلا أنها تكون أكثر وضوحاً في كربلاء خلال مواسم الزيارات بسبب الارتفاع الكبير في الأحمال الكهربائية".

وأشار إلى أن "هناك حاجة لزيادة حصة المحافظة من الطاقة (الميغاواط)"، لافتاً إلى أن "وزارة الكهرباء وعدت برفع حصة قسم التوزيع في كربلاء لضمان تأمين أفضل لتجهيز الطاقة خلال موسم الزيارة، خصوصاً بعد المعاناة التي شهدتها المحافظة خلال موسم العام الماضي".

وفي ملف الوقود، تابع الموسوي، قائلاً: "تمت زيارة وزير النفط باسم العبادي وطرح ملف زيادة حصة كربلاء من مادة الكاز لضمان استمرار عمل المولدات الأهلية دون مشاكل كما حدث في العام الماضي"، مؤكداً أن "الوزارة وعدت بزيادة التجهيز خلال الفترة المقبلة".

ولفت إلى أن "أزمة البنزين التي شهدتها بعض المحافظات مؤخراً تم تجاوزها بعد استيراد كميات إضافية من الوقود، ما أدى إلى استقرار الخزين الوطني"، معرباً عن "أمله بأن لا تتكرر تلك الأزمة خلال الأيام المقبلة، وفي إطار ذلك تستمر الجهود الحكومية لتأمين الطاقة والوقود استعداداً لموسم الزيارات".

وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت في وقت سابق، تشكيل غرفة عمليات خاصة بخطة الطاقة لموسم محرم بين بغداد وكربلاء، بالتزامن مع إطلاق حملات لإزالة التجاوزات على الشبكة الكهربائية، وتكثيف أعمال الصيانة وتعزيز فرق الطوارئ في مسارات الزائرين، لضمان استقرار تجهيز الطاقة خلال موسم الزيارة.