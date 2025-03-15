استعداداً للصيف.. وزير الكهرباء يوجه بتوزيع 24 مركز صيانة في بغداد لفك الاختناقات
شفق نيوز/ عقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، اجتماعاً مع مسؤولي
شركة توزيع كهرباء بغداد لمناقشة مراحل تنفيذ الخطة الطارئة لمشاريع فك
الاختناقات استعداداً للصيف المقبل.
واستمع الوزير، بحسب بيان صادر عن الكهرباء وورد لوكالة شفق نيوز، إلى "شرح
مفصل من مسؤولي الشركة حول التحديات التي تواجه فرق الصيانة نتيجة التوسع
العمراني في المناطق وصعوبة تغطية الاحتياجات المتزايدة".
ووجه فاضل، بشطر(24) مركز صيانة تتوزع في قاطع الرصافة (6) والكرخ (6)
وقاطع الصدر (12)، مبيناً أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تغطية أفضل للمناطق ذات
الكثافة السكانية العالية, وتقديم خدمة أسرع في معالجة الأعطال.
كما اطلع الوزير، على "نسب إنجاز الأعمال المدنية لمحطات (E-house)"، مشدداً على "ضرورة تسريع
وتيرة العمل لإنجاز المشاريع ضمن الإطار الزمني المحدد".