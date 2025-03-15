استعداداً للصيف.. وزير الكهرباء يوجه بتوزيع 24 مركز صيانة في بغداد لفك الاختناقات

شفق نيوز/ عقد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، اجتماعاً مع مسؤولي شركة توزيع ‏كهرباء بغداد لمناقشة مراحل تنفيذ الخطة الطارئة لمشاريع فك ‏الاختناقات استعداداً للصيف المقبل.‏

واستمع الوزير، بحسب بيان صادر عن الكهرباء وورد لوكالة شفق نيوز، إلى "شرح مفصل من مسؤولي الشركة حول التحديات التي ‏تواجه فرق الصيانة نتيجة التوسع العمراني في المناطق وصعوبة تغطية ‏الاحتياجات المتزايدة". ‏

ووجه فاضل، بشطر(24) مركز صيانة تتوزع في قاطع الرصافة (6) والكرخ (6) ‏وقاطع الصدر (12)، مبيناً أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تغطية أفضل للمناطق ذات ‏الكثافة السكانية العالية, وتقديم خدمة أسرع في معالجة الأعطال.‏

كما اطلع الوزير، على "نسب إنجاز الأعمال المدنية لمحطات (‏E-house‏)"، ‏مشدداً على "ضرورة تسريع وتيرة العمل لإنجاز المشاريع ضمن الإطار الزمني ‏المحدد".