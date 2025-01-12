استعداداً للصيف.. توجيه بنصب 77 محطة كهربائية في العراق

شفق نيوز/ وجه وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الأحد، بنصب (77) محطة توزيع (E-House) في المناطق التي تشهد اختناقات بالشبكة الوطنية، إلى جانب استحداث مغذيات في عموم البلاد، استعداداً لفصل الصيف.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، باشر وزير الكهرباء، معايشته الميدانية في دائرة توزيع كهرباء بغداد، معلناً حضوره المستمر في الدائرة للإشراف المباشر على ملف التوزيع وتسريع وتيرة مشاريع معالجة الاختناقات استعداداً للصيف المقبل.

وأوضح الوزير، خلال لقائه بالملاكات الإدارية والفنية للدائرة أن "هذا التواجد لا يهدف إلى تجاوز صلاحيات المسؤولين، بل يأتي لتعزيز وتسريع آليات العمل".

ووجه بتنفيذ خطة عاجلة تتضمن نصب (77) محطة توزيع (E-House) في المناطق التي تشهد اختناقات بالشبكة الكهربائية، إلى جانب استحداث (77) مغذياً جهد (33 كي في)، و(462) مغذياً جهد (11 كي في)، فضلاً عن نصب (2250) محولة توزيع.

وثمّن فاضل، الدعم الكامل الذي قدمه رئيس الوزراء لمشاريع فك الاختناقات من خلال توجيهه بإطلاق التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الحيوية، مما سيسهم في تسريع خطط تطوير شبكات التوزيع، داعياً إلى وضع جداول زمنية محددة لإنجاز المشاريع بدقة وكفاءة عالية.

وشدد الوزير، على أهمية التواجد المباشر في مواقع العمل، معتبراً أن "الحضور الميداني للمسؤولين سيعزز روح المسؤولية لدى جميع العاملين ويرفع من كفاءة الأداء".