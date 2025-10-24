استعداداً للشتاء.. بغداد تستبق موسم الأمطار بخطة طوارئ شاملة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، يوم الجمعة، بدء استعداداتها المبكرة لموسم الأمطار عبر صيانة شاملة لشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ ومعالجة المياه إلى جانب إنشاء خطوط طوارئ في عدد من المناطق.

وقال المتحدث باسم الأمانة عدي الجنديل، لوكالة شفق نيوز، إن "الاستعدادات كانت مبكرة اذ بدأت من شهر آب الماضي، حيث عملت الأمانة بإصلاح (التخسفات)، بشكل كامل داخل العاصمة بغداد، فضلاً عن إعادة تأهيل وصيانة جميع المحطات الخاصة بسحب مياه الصرف الصحي سواء كانت محطات حاكمة أو فرعية".

وأضاف أن "فرق الأمانة باشرت أيضاً بتنظيف الخطوط الناقلة لمياه الصرف الصحي، بالإضافة لتنظيف جميع الخطوط الناقلة لمياه الصرف الصحي لضمان انسيابية وسحب مياه الأمطار في حال سقوطها داخل العاصمة بغداد".

وأشار الجنديل، إلى "معالجة بعض المشكلات الفنية التي حصلت في الأعوام السابقة بمناطق معينة منها الكاظمية والشعب والشعلة والدورة من خلال انشاء خطوط طوارئ ومحطات فرعية لضمان عدم تجمع مياه الأمطار في تلك المناطق".

في الدورة، والكلام للمتحدث الرسمي، فقد عملت الأمانة على انشاء خطوط جديدة داخل قاطع بلدية الدورة وبلدية الشعب وإصلاح تخسف كان كبير جداً في خط بغداد كركوك، مشيراً إلى انشاء خطوط طوارئ في منطقة الاعظمية.

كما تابع الجنديل، حديثه قائلاً إن "القدرة الاستيعابية لشبكات الصرف الصحي في العاصمة بغداد تصل إلى نحو 24 ملم من مياه الأمطار في الساعة الواحدة، وفي حال ارتفاع معدل هطول الأمطار إلى مستويات أعلى من ذلك، فسيتم تصريف المياه المتجمعة خلال ساعات قليلة نتيجة جاهزية المحطات وخطوط الطوارئ".

تتكرر مشاهد غرق شوارع العاصمة بغداد مع أول موجة أمطار في كل موسم تقريباً، حيث تتحول العديد من المناطق إلى برك مياه عطلت حركة السير وأغرقت الأحياء السكنية.

ويشكو المواطنون من تكرار المشهد ذاته كل عام، وسط مطالبات بتحديث شبكات الصرف وتحسين البنية التحتية قبل تفاقم الأضرار.