استعداداً لفصل الصيف.. وزير الكهرباء: خطط عاجلة لصيانة "الشبكة الكهربائية"

شفق نيوز/ كشف وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، عن خطط عاجلة ومتكاملة لصيانة الشبكة الكهربائية في عموم المحافظات استعداداً لفصل الصيف المقبل.

وذكرت وزارة الكهرباء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فاضل، ترأس اجتماعاً ضم القيادات التنفيذية لقطاعات ‏الإنتاج والنقل والتوزيع في منطقة الفرات الأوسط، وبحضور مدير عام التخطيط في الوزارة ‏ومديري التوزيع في محافظات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل والديوانية".

وأضاف البيان، أن "الاجتماع ‏تمحور حول متابعة المسار التنفيذي لخطة تحديث القطاعات الثلاث، مع تسليط ‏الضوء على التحديات التي تواجه المشاريع قيد التنفيذ وفي مقدمتها ملف تخصيص الأراضي".

وتعهد فاضل، بحسب البيان، بـ "إيجاد حلول جذرية لهذا الملف خلال لقائه المرتقب مع محافظ كربلاء ‏اليوم"، مبيناً أن "الوزارة وبناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء عقب الزيارة ‏الأربعينية للعام الماضي وضعت خططاً استراتيجية لمعالجة الإشكالات والأعطال التي رصدت ‏خلال موسم الزيارة".‏

وأشار فاضل، إلى أن "الخطط الموضوعة تشمل برنامجاً متكاملاً لصيانة الوحدات الإنتاجية، واستحداث ‏خطوط ومغذيات جديدة، إلى جانب معالجة الاختناقات في الشبكة الكهربائية وذلك ضمن ‏الاستعدادات المبكرة لموسم الصيف المقبل".‏

هذا ووجه وزير الكهرباء العراقي، زياد علي فاضل، يوم الأحد الماضي، بنصب (77) محطة توزيع (E-House) في المناطق التي تشهد اختناقات بالشبكة الوطنية، إلى جانب استحداث مغذيات في عموم البلاد، استعداداً لفصل الصيف.