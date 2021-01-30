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استعدادا لزيارة البابا.. وفد دولي يزور اور الاثرية في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-30T10:17:43+0000
استعدادا لزيارة البابا.. وفد دولي يزور اور الاثرية في ذي قار

شفق نيوز/ زار وفد من بعثة يونامي واليونسكو، يوم السبت موقع مدينة اور الاثرية في محافظة ذي قار.

وابلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن الوفد اطلع على استعدادات المدينة لزيارة بابا الفاتيكان وامكانية التسويق السياحي للمواقع الاثرية بعد ضمها الى لائحة التراث العالمي.

وكان مدير دار الصحافة التابعة للكرسي الحج الجديد للبابا فرنسيس، أعلن أن زيارة البابا للعراق ستستمر لأربعة أيام وستشمل مدن بغداد وسهل أور وأربيل والموصل وقرقوش.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الخارجية العراقية، أن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من ٥ الى ٨ آذار من العام ٢٠٢١.

ولفت إلى أنها (الزيارة) تمثل رسالة سلام الى العراق والمنطقة باجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الانساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش.

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