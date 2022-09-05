استعداداً لزيارة الاربعين.. عمليات سومر: أعددنا خطة محكمة وسنتدخل في النزاعات

شفق نيوز/ كشف قائد عمليات سومر الفريق الركن سعد حربية، اليوم الاثنين، إعداد خطة "مُحكمة" لتأمين طريق ذهاب وعودة الزائرين من وإلى كربلاء، وفيما أشار إلى موعد انتهاء هذه الخطة الأمنية، شدد على "منع" إندلاع نزاعات عشائرية، وحركة الدراجات النارية خلال فترة الزيارة.

وقال حربية لوكالة شفق نيوز، إن "قيادة عمليات سومر وقيادة شرطة محافظة ذي قار، أعدتا خطة شاملة ومحكمة، لتأمين طريق (يا حسين)، اشتركت فيها قيادات الشرطة كافة، المحلية والاتحادية، والحشد الشعبي، وقوات الجيش، فضلاً عن الوكالات الاستخبارية، كما اشتركت فيها أيضا الدوائر الخدمية والبلديات".

وعن احتمالية اندلاع نزاع عشائري أثناء مرور الزائرين في مناطق محافظة ذي قار، أوضح القائد العسكري، أن "ظاهرة النزاعات العشائرية انتهت منذ قرابة أكثر من سنة، فلا يوجد أي نزاع عشائري حالياً في المحافظة، وفي حال حدوث نزاع بين المواطنين فأن القوات الأمنية مستعدة للتدخل سريعاً لمعالجته وفرض الأمن".

ولفت حربية، إلى أن "عملية تأمين الزائرين ستستمر طيلة أيام شهر صفر، حيث ستبقى القوات الأمنية مستعدة حتى نهاية الشهر المذكور الذي يصادف في آخره زيارة النجف لإحياء ذكرى وفاة النبي".

أمّا بخصوص كيفية التعامل مع أصحاب الدراجات و"التوك توك" أوضح حربية، أن "حركة الدراجات ممنوعة بشكل قاطع على طريق الزائرين إلى محافظة كربلاء، من البصرة إلى الناصرية"، لافتا من جانب آخر "القبض على بعض المتسولين والسراق الذين يحاولون سرقة الزوار".

وبدأ الآلاف من المواطنين العراقيين ومن جنسيات أخرى بالتوافد إلى مدينة كربلاء منذ الأسبوع الماضي استعداداً لإحياء مراسم الزيارة الأربعينية التي تحل بعد أسبوعين.