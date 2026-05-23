استعداداً لذوبان الثلوج.. سد الموصل يخفض الإطلاقات مع ارتفاع واردات تركيا

كشف مصدر في سد الموصل، يوم السبت، عن ارتفاع الواردات المائية القادمة من تركيا إلى 1820 متراً مكعباً في الثانية، فيما بلغت الإطلاقات المائية من السد باتجاه نهر دجلة 1750 متراً مكعباً في الثانية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "إطلاقات سد الموصل شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعاً وصل إلى 2000 متر مكعب في الثانية، قبل أن تنخفض حالياً إلى 1750 متراً مكعباً ضمن إجراءات إدارة السياسة المائية في البلاد".

وأضاف أن "إدارة السد تتابع تطورات الواردات القادمة من تركيا بشكل مستمر، بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بموسم ذوبان الثلوج وما قد يرافقه من زيادة إضافية بالإطلاقات المائية خلال الفترة المقبلة".

وشهد العراق خلال فصليّ الخريف والشتاء موجات أمطار متتالية تراوحت بين المتوسطة والغزيرة في مختلف المحافظات العراقية أسهمت برفع مناسيب المياه الأنهار والسدود والبحيرات بحسب تصريحات لوزارة الموارد المائية.