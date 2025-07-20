استعداداً لاستقبال زائري الأربعين.. اجتماع أمني وخدمي موسع في بابل

شفق نيوز- بابل

عقدت هيئة الحشد الشعبي في الفرات الأوسط، يوم الأحد، مؤتمراً صحفياً في محافظة بابل بحضور القيادات الأمنية والمسؤولين المحليين ومدراء الدوائر الخدمية، لمناقشة آليات وخطط استقبال الزائرين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء زيارة الأربعين، عبر المحاور الحيوية التي تمر بمحافظة بابل.

وقال اللواء علي الحمداني، رئيس هيئة الحشد الشعبي في الفرات الأوسط، خلال المؤتمر الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع شهد تنسيقاً عالياً بين كافة الجهات الأمنية والخدمية"، مؤكداً ضرورة أن "يكون أبناء الحشد الشعبي سندًا لقوات الشرطة في تأمين وخدمة الزوار".

وأضاف الحمداني: "نؤكد التزام جميع مديريات الحشد في المحافظات الخمس بدعم قيادات الفرات الأوسط، مع الحفاظ على جاهزية القطعات في السواتر الأمامية”.

من جانبه، أشار اللواء علي كامل الحسناوي، قائد شرطة محافظة بابل، إلى أهمية موقع المحافظة كونها المدخل الرئيسي لمحافظة كربلاء، مبينًا أن أكثر من 75% من الزائرين يدخلون إلى كربلاء عبر بابل.

وأوضح أن "المحافظة تتميز بتعدد ممراتها من الشمال والجنوب والوسط، مما يتطلب خطة دقيقة ومتكاملة".

وفي السياق ذاته، أكد اللواء سلام العوادي، مدير مرور بابل، أن "المحافظة ستشهد كثافة مرورية عالية في محاورها كافة، مشيرًا إلى أن مديرية المرور ستعمل على تنظيم حركة السير وتسهيل وصول الزائرين وضمان عودتهم بسلام".

وأضاف أنه "نعمل على تقليل الحوادث المرورية إلى الحد الأدنى بالتعاون مع باقي الأجهزة الأمنية، وقد تم الاتفاق على عدم قطع الطرق خلال الزيارة وفق الخطة الموضوعة”.

كما تحدث إسماعيل العوادي، مدير شؤون المحافظات في الحشد الشعبي، قائلاً إن "بابل تعد عقدة رئيسية في نجاح الخطة الأمنية والخدمية للزيارة، وأن المديرية سخّرت إمكانياتها البشرية واللوجستية لخدمة المحافظة".

وتابع: “نحن أمام معركة خدمية حقيقية تشبه معركة عاشوراء، وسننتصر فيها من خلال التعاون والتنسيق المشترك”.

وبشأن إجراءات السلامة، أشار اللواء علي الحمداني، إلى "وجود تدقيق أمني مشدد على أصحاب المواكب الحسينية من قبل الاستخبارات لضمان سلامة الزائرين".

واختُتم المؤتمر بالتأكيد على الجهوزية الكاملة لإنجاح زيارة الأربعين، وخدمة الزوار، تحت إشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الداخلية، وبالتعاون الكامل بين المحافظات المعنية بالزيارة.