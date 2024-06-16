استعدادات واسعة لمهرجان "جماعة كركوك" الثقافي الدولي الثاني

شفق نيوز / أعلن اتحاد الأدباء والكتاب في كركوك، يوم الأحد، الاستعداد لعقد مهرجان "جماعة كركوك الثقافي الدولي"، بمشاركة واسعة من داخل وخارج البلاد.

وقال رئيس الاتحاد في كركوك، محمد خضر الحمداني، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد في كركوك يساعد لإقامة مهرجان جماعة كركوك الثقافي الدولي الثاني والذي سيكون في نهاية شهر آب المقبل"، لافتاً إلى "وضع الخطوط العريضة للمهرجان، وقرب بدء رحلة تشكيل اللجان في كركوك بمشاركة كل المؤسسات الأدبية والثقافة وبحضور 100 أديب من أغلب محافظات العراق وكذلك خارج البلاد".

وأضاف الحمداني، أن "هذا المهرجان الدولي الثقافي يعتبر من المهرجانات الأدبية المهمة في العراق، ويحمل معانٍ فكرية ورمزية لجماعة أدبية ساهمت برفد الثقافة الحديثة بالمنتج الفكري، وأعطت المئات من المواضيع الأدبية الحديثة لتكون منهلاً ورافداً أدبياً يحمل أسم جماعة (كركوك الأدبية الثقافية)".

يذكر أن اتحاد الأدباء والكتاب في كركوك، كان قد أقام مهرجان جماعة كركوك الثقافي الأول عام 2014.