استعبدوا طفلة إيزيدية وارتكبوا جرائم حرب.. زوجان عراقيان بقبضة الشرطة الألمانية

شفق نيوز/ اعتقلت الشرطة الألمانية، يوم الأربعاء، مواطنين عراقيين للاشتباه في ارتكابهما إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، فضلا عن انتمائهما لتنظيم داعش.

‎ويأتي احتجاز الزوجين بعد قرار من البرلمان الألماني العام الماضي يعترف بالجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش ضد الأقلية الدينية الايزيدية في العراق على أنها إبادة جماعية، وكان الهدف من ذلك تسهيل الملاحقات القضائية ضد مثل هذه الجرائم في المحاكم الألمانية.

‎ولم يذكر بيان مكتب المدعي العام الألماني، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، الأسماء الكاملة للمشتبه بهم، كما هو معتاد في ألمانيا.

ووفق البيان: تزوجت توانا H.S. وAsia R.A. وفقا للشريعة الإسلامية وكانا عضوين في المنظمة الإرهابية الأجنبية "داعش" في العراق وسوريا بين أكتوبر/تشرين الأول 2015 وديسمبر/كانون الأول 2017.

واحتجز الزوجان، فتاة ايزيدية تبلغ من العمر خمس سنوات كعبد منذ موعد لا يتجاوز أواخر عام 2015." منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017، استعبدوا فتاة يزيدية تبلغ من العمر اثني عشر عاما أيضا. توانا ه. قال المدعي العام إن س. اغتصب كلا الطفلين مرارا وتكرارا".

حرم المشتبه بهم الفتيات من الحق في ممارسة دينهن وضربهن، قبل تسليمهن إلى أعضاء آخرين في تنظيم الدولة الإسلامية، وأضاف: "كل هذا خدم هدف المنظمة المتمثل في تدمير الدين اليزيدي".

وبحسب البيان، جرى إحضار المشتبه بهم أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بوضعهم في الحبس الاحتياطي.

سجنت ألمانيا عضوا في تنظيم الدولة الإسلامية لأول مرة في عام 2021 لتورطه في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد اليزيديين في العراق وسوريا - بما في ذلك قتل فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات.

كما اتخذت السلطات إجراءات صارمة ضد بعض الجماعات الإسلامية والفلسطينية في البلاد بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر والتي قتل فيها حوالي 1200 شخص على الأراضي الإسرائيلية وأخذ مئات آخرين كرهائن.

في مارس/آذار، ألقت الشرطة الألمانية القبض على مواطنين أفغانيين للاشتباه في دعمهما لداعش. كما اتهموا بالتخطيط لهجوم على البرلمان السويدي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت السلطات الألمانية، اعتقال أربعة رجال في برلين وروتردام يشتبه في أنهم جزء من خلية حماس الإرهابية التي خططت لهجمات إرهابية ضد المؤسسات اليهودية في أوروبا.