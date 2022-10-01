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استعادة السيطرة على ساحة التحرير والقوات الأمنية تطارد "مثيري الشغب"

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-01T18:58:04+0000
استعادة السيطرة على ساحة التحرير والقوات الأمنية تطارد "مثيري الشغب"

شفق نيوز/ استعادت القوات الأمنية العراقية السيطرة على ساحة التحرير وسط بغداد، مساء اليوم السبت، فيما باشرت بمطاردة مثيري الشغب المندسين بين المتظاهرين.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "تعزيزات أمنية وصلت إلى ساحة التحرير حيث يتظاهر المئات من العراقيين، وتمكنت من تفريقهم واستعادة السيطرة على الساحة".

وأشار إلى أن "المتظاهرين انسحبوا من الساحة إلى أن مثيري الشغب والمندسين هم من تبقوا والقوات تقوم بمطاردتهم في الأزقة والشوارع الفرعية القريبة  من ساحة التحرير".

وأكد المصدر أن "القوات الأمنية استعادت السيطرة بالكامل على ساحة التحرير وصولاً إلى ساحة الطيران وأبعدت المتظاهرين باتجاه مستشفى الجملة العصبية".

وفي وقت سابق اليوم، انسحبوا المتظاهرون الذين اتخذوا من ساحة النسور في جانب الكرخ من بغداد مكاناً للتظاهر والاحتجاج، وهم ممن شاركوا في تظاهرات تشرين الأولى، واختاروا هذه الساحة للتظاهر لكون أنصار التيار الصدري اتخذوا من ساحة التحرير مكاناً لتظاهرتهم.

وانطلقت صباح اليوم تظاهرات حاشدة في بغداد وعدداً من المحافظات الوسطى والجنوبية استذكاراً لتظاهرات تشرين التي انطلقت في مثل هذا اليوم من العام 2019.

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