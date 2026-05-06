بعد 4 سنوات من العمل.. حسم هوية 52 رفاتاً من ضحايا "مجزرة بادوش" بنينوى

أعلنت رئاسة محكمة استئناف نينوى، يوم الأربعاء، إصدار 52 وثيقة تحقيق هوية لرفات قضوا على يد عناصر تنظيم داعش إبان سيطرتها على المحافظة عام 2014.

وأوضح رئيس لجنة حماية المقابر الجماعية، المدعي العام محمد صلاح الدين في تصريح صحفي أن "إصدار هذه الوثائق هي نتاج جهود استمرت لأكثر من أربعة أعوام من العمل المتواصل بين فرق الطب العدلي ودائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية".

وأضاف أنه "تم انتشال الرفات من موقع (بادوش) عام 2022، حيث خضعت لعمليات فحص ومطابقة دقيقة لعينات الحمض النووي (DNA) مع ذوي المفقودين المسجلين".

وتابع صلاح الدين القول، إن "تسليم هذه الوثائق لعوائل الضحايا يعني استعادة حقهم القانوني والإنساني، إذ سيمكنهم من استصدار شهادات الوفاة وإنجاز معاملاتهم المتعلقة بالحقوق التقاعدية والتعويضات، وأن العمل مستمر للكشف عن مصير بقية المفقودين".

يشار إلى أن هذه المجزرة وقعت في شهر حزيران من عام 2014 عندما سيطر تنظيم داعش على مدينة الموصل و سجن بادوش في ناحية بادوش شمال المدينة، وراح ضحيتها أكثر من 670 شخصا قتلوا على خلفيات طائفية.