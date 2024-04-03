استضافة مسؤولين وإقرار مشاريع فورية.. "فاجعة الهارثة" تستنفر حكومة البصرة ومجلس محافظتها

شفق نيوز/ قرر مجلس محافظة البصرة، يوم الأربعاء، استضافة عدد من المسؤولين المحليين لبحث تداعيات فاجعة الهارثة، فيما اتخذ عدد من القرارات بشأنها.

وذكر عضو المجلس، سعود عز الدين، لوكالة شفق نيوز، أن "المجلس قرر استضافة مدير تربية المحافظة ومرورها وقائممقام قضاء الهارثة خلال الجلسة المقبلة، لبحث تداعيات وأسباب وقوع الحادثة المروعة"، لافتاً إلى أن "المجلس وبعد الاستضافة سيتخذ قراراً بتحديد الجهة المقصرة".

وأضاف عز الدين، أن "المجلس لديه لجنة مشكلة لتقييم عمل مديري الدوائر والوحدات الإدارية في المحافظة، وأيضاً تعطي رأيها بشأن المستضيفين قبل أن يتخذ المجلس أي قرار بشأن المقصرين في الحادثة".

وأوضح أن "الجلسة شهدت حضور المحافظ، أسعد العيداني، الذي استحصل بدوره على مشاريع فورية بتخويل من رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تخص تنفيذ مدارس وجسور خدمية عابرة في منطقة الحادث".

وكان قائممقام الهارثة في البصرة، نذير الشاوي، قد أبلغ أمس الثلاثاء، وكالة شفق نيوز، بأن "سيارة حمل نوع صهريج دهست عدداً من تلاميذ مدرسة زينب الابتدائية للبنين في الهارثة بالبصرة"، مشيراً إلى أن "الحصيلة الأولية للحادث هي وفاة 5 تلاميذ وإصابة 10 آخرين".

ولاحقاً، قال الناطق باسم الداخلية وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "شرطة محافظة البصرة القت القبض على سائق عجلة نوع شاحنة براد دهس 6 من طلاب احدى المدارس مما ادى الى وفاتهم وإصابة 14 آخرين بإصابات متخلفة في منطقة الهارثة شمالي المحافظة".

وعلى إثر ذلك، أعلن محافظ البصرة أسعد العيداني، الحداد 3 أيام على فاجعة تلاميذ مدرسة "زينب" الابتدائية، والتي راح ضحيتها اكثر من 15 تلميذاً بين ضحية ومصاب.

بدورها، أعلنت وزارة التربية، في بيان الحداد على ارواح تلاميذ محافظة البصرة الذين تعرضوا إلى حادثة دهس اودت بحياة ستة منهم وجرح 10 آخرين إصابات البعض منهم بليغة.

هذا ودعا رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف رشيد، الجهات المعنية الى بذل أقصى الجهود لاتخاذ ما يلزم وضمان عدم تكرار مثل هذا الحادث المؤسف، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمتابعة تفاصيل حادثة دهس التلاميذ في محافظة البصرة.