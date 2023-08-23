استضافة قائد شرطة الديوانية بسبب اعتداء على متظاهرين (وثيقة)

شفق نيوز/ قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية، استضافة قائد شرطة الديوانية وعدد من الضباط على خلفية أحداث عنف رافقت تظاهرة احتجاجية في قضاء السدير بالمحافظة.

وجاء في كتاب رسمي موجه من رئيس اللجنة النائب عباس الزاملي الى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، واطلعت عليه وكالة سفق نيوز، "بناء على خلفية الاعتداء على مجموعة من المتظاهرين السلميين في محافظة الديوانية قضاء السدير، والتي تم على اثرها اعتقال مجموعة منهم واستخدام الضرب المبرح ما أدى إلى حدوث إصابات بليغة في مناطق الوجه لبعض المتظاهرين وحالة اغماء احدهم، قررنا استضافة قائد شرطة الديوانية وضابط مركز شرطة السدير وامر فوج حفظ النظام والضباط المكلفين بالواجب وذلك يوم السبت الموافق 26 من آب الجاري، الساعة 11:00 صباحا، في مقر لجنتنا للاستيضاح حول ملابسات تلك الاعتداءات الذي حصلت بحقهم".

وطلب الزاملي، "عرض الموضوع على القائد العام للقوات المسلحة لاستحصال موافقته على مضمون الاستضافة".