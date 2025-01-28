استرداد أكثر من 60 مليار دينار من المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، يوم الثلاثاء، استرداد 61 مليار دينار من المتجاوزين على قانون الهيئة خلال عام 2024.

وأوضح رئيس الهيئة احمد الموسوي في بيان اليوم، أن المبالغ توزعت بواقع (30) مليار دينار تم استردادها عبر أجهزة الدفع الإلكتروني (POS)، و(31) مليار دينار تم استردادها من المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية بنظام التقسيط، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت من إخراج (109,237) متجاوزاً، بفضل عمليات مقاطعة البيانات الدقيقة.

وأضاف أن الهيئة مستمرة في متابعة جميع حالات التجاوز بهدف ضمان وصول الإعانة إلى مستحقيها الحقيقيين وتعزيز كفاءة النظام الاجتماعي، مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس التزام الهيئة بتحقيق العدالة الاجتماعية والحد من الهدر في المال العام.