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استدرج فتاة قاصر واعتدى عليها جنسياً.. تفاصيل جريمة صادمة في المثنى

Category: مجتـمع

Date: 2020-11-16T11:38:24+0000
استدرج فتاة قاصر واعتدى عليها جنسياً.. تفاصيل جريمة صادمة في المثنى

شفق نيوز/ أعلنت شرطة محافظة المثنى يوم الاثنين القاء القبض على متهم قام باستدراج فتاة قاصر والاعتداء عليها جنسيا.

وقالت الشرطة، في معرض عرضها تفاصيل الواقعة، إنه "تم تسجيل شكوى من قبل المدعي بالحق الشخصي  في مركز شرطة الصوب الصغير التابعة إلى قسم شرطة قضاء السماوة، وجاء في الشكوى أن ابنته الحدث التي تبلغ من العمر 16 عاما قد تعرضت إلى اعتداء جنسي من قبل شخص قام باستدراجها إلى بيته في أحد المناطق السكنية الشعبية في القضاء". 

وأشارت إلى أن الشرطة ألقت القبض على المتهم بعد جمع المعلومات والادلة عن مكان تواجده، بناء على أمر قضائي.

وأضافت أنه "تم تدوين اقوال المتهم ومصادقتها قضائيا، إذ اعترف بقيامه بالاعتداء"، منوهة إلى أن جرى توقيفه وفق أحكام المادة ( 396 ) من قانون العقوبات العراقي واحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل.

كما أفادت الشرطة بإرسال الفتاة القاصر إلى دائرة الطبابة العدلية في السماوة.

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