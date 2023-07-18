استدرجته من ميسان وقتلته في النجف.. القضاء يحكم بالإعدام على قاتلة زوجها

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في النجف، يوم الثلاثاء، بصدور حكم قضائي بالإعدام بحق امرأة قتلت زوجها الميساني بالاتفاق مع عشيقها.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق امرأة تمت ادانتها باستدراج زوجها من محافظة ميسان وقتله داخل مقبرة وادي السلام في النجف، بالاتفاق مع عشيقها، ورمي جثته في منطقة شارع الحولي بالنجف في شهر ايلول من العام الماضي".

وبين المصدر، ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".