صور .. استخراج رفات 12 جنديا عراقيا وإيرانياً ممن قضوا بحرب الثمانينيات في عدة محافظات

شفق نيوز/ أعلنت مديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع، يوم السبت، العثور على رفات 12 جندياً عراقياً ممن قضوا في الحرب الدموية بين البلدين في ثمانينات القرن المنصرم والتي استمرت لمدة 8 سنوات.

وقالت المديرية في بيان اليوم، وزارة الدفاع ممثلة بالدائرة القانونية - مديرية حقوق الإنسان قامت، باستخراج 12 رفاتاً، 3 رفات لجنود عراقيين من ضمنها عراقي معلوم الهوية، و 9 رفات إيرانية من ضمنها 6 رفات معلومة الهوية، في قواطع عمليات كل من (البصرة، ميسان، واسط، وديالى).

وأشار إلى أنه تم إيداع الرفات في مستودعات حفظ الرفات في شعبة لتسلم وتسليم الرفات في البصرة، تمهيداً لنقلها الى الطب العدلي في العاصمة بغداد، لإكمال الفحوصات الطبية.