استخراج رفات قرابة 100 شخص أعدمهم داعش في "البكارة" بكركوك

شفق نيوز/ كشفت جمعية حقوقية، عن رفع نحو 100 من ضحايا مقابر البكارة في محافظة كركوك.

وقال رأفت علي عضو جمعية حقوق الإنسان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق الفني المختص في قسم المقابر الجماعية/ دائرة الطب العدلي وبالتعاون مع الفريق الفني المختص في دائرة حماية المقابر الجماعية والمفقودين / مؤسسة الشهداء باشر بإجراءات الحفر والتنقيب واستخراج الرفات من ثمانية مواقع لمقابر جماعية في محافظة كركوك - قضاء الحويجة (البكارة) لضحايا تم إعدامهم من قبل عصابات داعش الإرهابية".

واضاف انه "وفق المعلومات المتوفرة لدينا فقد قام الفريق برفع ما يقارب( 96 رفات ) من هذه المواقع وتم ارسالها الى الطب العدلي لاجراء الفحوصات لمعرفة هويتها وفق فحوصات DNA".

واشار الى ان "هذه هي نتائج المرحلة الاولى من عمليات الحفر والاستخراج"، مؤكدا بأن "داعش الارهابي مارس سياسة اعدامات واسعة بحق الابرياء في المناطق التي اجتاحها بعد حزيران 2014". وكان مصدر امني، أفاد يوم الخميس 14 تشرين الثاني 2024، أفاد بالعثور على مقبرة جماعية في معسكر في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم العثور على مقبرة جماعية لمغدورين في معسكر البگار في قضاء الحويجة وهي ضمن مجموعة مقابر للمجازر التي ارتكبها تنظيم داعش أثناء سيطرته على المدينة عام 2014".