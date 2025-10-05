استخدمت اسماء مسؤولين.. القبض على امرأة "مبتزة" في نينوى

شفق نيوز- نينوى

أعلنت قيادة شرطة نينوى، يوم الأحد، إلقاء القبض على امرأة بتهمة ابتزاز أحد المواطنين بمبلغ ثلاثة آلاف دولار أمريكي بعد ادعائها امتلاك علاقات مع جهات متنفذة ومسؤولين حكوميين.

وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "فريق عمل مشترك من قسم شرطة النصر وشعبة استخبارات ومكافحة إرهاب النصر، تمكن من الإيقاع بالمتهمة بالجرم المشهود أثناء استلامها المبلغ من الضحية، وذلك بعد جمع المعلومات الدقيقة ونصب كمين محكم بإشراف القضاء".

وأضاف البيان أن "المتهمة كانت تدّعي حصولها على شهادة الدكتوراه واستخدام أسماء مسؤولين حكوميين لغرض النصب والاحتيال على المواطنين مقابل مبالغ مالية".

وأكدت قيادة الشرطة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وتوقيفها وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983، فيما شددت على استمرار حملاتها لملاحقة كل من يستغل أسماء المؤسسات الحكومية أو المسؤولين للإضرار بالمواطنين.