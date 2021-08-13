استحوذت على 100 مليون دولار.. شركة تركية تساوم وزارة عراقية لدفع مستحقاتها

شفق نيوز / كشف مصدر مطلع، يوم الجمعة، عن نقل (شركةATS Team التركية)، 8 محركات تعود لطائرات الايرباص من العراق إلى مركز صيانة الشركة في تركيا، لتساوم وزارة النقل العراقية على دفع مستحقاتها البالغة 10 ملايين دولار مقابل إعادة تلك المحركات.

وكانت وزارة النقل العراقية، قد وقعت عام 2016 عقد صيانة طائرات الخطوط الجوية العراقية، مع الشركة التركية، وألزم العقد الوزارة بدفع 845 الف دولار شهريا للشركة، مقابل التزام الشركة بصيانة دورية لطائرات الخطوط الجوية العراقية.

ووفقاً للمصدر الذي أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "الشركة التركية قامت عام 2019 بسحب جميع موظفيها من أرض مطار بغداد الدولي، إثر خلاف حاد مع الخطوط الجوية العراقية، على خلفية تأخر الأخيرة بدفع مستحقات الشركة التركية.

وقامت الشركة قبل انسحابها بأشهر بنقل 8 محركات تعود لطائرات "إيرباص" من العراق، إلى مركز صيانة الشركة في تركيا، وقيمة المحركات الثمانية تقدر بأكثر من ١٠٠ مليون دولار.

وخاطبت الشركة التركية، الخطوط الجوية العراقية، بـ"دفع نحو عشرة ملايين دولار قيمة مستحقاتها المالية المتبقية، مقابل إعادة المحركات الثمانية إلى بغداد"، بحسب المصدر.

مصدر آخر في الخطوط الجوية العراقية، أبلغ وكالة شفق نيوز، أن "هناك مفاوضات مستمرة بين الخطوط الجوية العراقية ووزارة النقل والشركة التركية، بإشراف مباشر من وزير النقل ناصر الشبلي".

ووفقاً للمصدر، هناك طريقتان لحل الموضوع، "إما بالتراضي بين الخطوط والشركة، أو اللجوء إلى المحكمة الدولية في سويسرا".

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن اثنين من محركات لطائرات التي نقلتها الشركة التركية نوع "إيرباص" وست محركات نوع "سي ار جيه"، وهي موجودة حتى الآن، لدى مركز صيانة الشركة في تركيا.