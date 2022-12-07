استحداث 300 درجة وظيفية لحملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل في العراق

شفق نيوز/ انجزت دائرة الموازنة في وزارة المالية اليوم الاربعاء، اجراءات استحداث الدرجات الوظيفية لتعيين حملة الشهادات العليا والخريجين الاوائل (بكالوريوس) ضمن ملاك عدد من الوزارات والبالغة (302) درجة (الوجبة التاسعة).

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "ذلك جاء استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2022 ، واحكام قانون الدعم الطارئ / الفقرة 3 ، ومن المشمولين بالقرار رقم 59 لسنة 2017 ، وتعيين الخريجين الاوائل المشمولين بقانون رقم 67 لسنة 2017.

وتابعت، "سيتم تزويد الوزارة بأسماء المعينين من قبل مجلس الخدمة الإتحادي ، على ان يتحمل مجلس الخدمة و وزارة التعليم العالي صحة وسلامة بيانات الفئات المشمولة بالتعيين".

وكان توزيع الدرجات كالآتي:ـ

وزارة التخطيط 46

وزارة الثقافة 48

وزارة العمل 49

وزراة العدل 109

وزارة البيئة 50