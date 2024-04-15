استحداث قسم للتربية بقضاء داقوق في كركوك

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء داقوق في محافظة كركوك، يوم الاثنين، موافقة وزير التربية على استحداث قسم للتربية بالقضاء ليكون ثاني قسم بعد تربية الحويجة.

وقال قائممقام قضاء داقوق عبدالستار العزي، لوكالة شفق نيوز، أن "وزير التربية ابراهيم نامس زار كركوك وافتتح عدد من المدارس برفقة محافظ كركوك ومدير عام تربية كركوك منصور مذري سلوم وجرى في ديوان المحافظة لقاء مع وزير التربية حيث قدمنا شرح وافي على واقع القضاء التربوي من حيث الحاجة إلى ابنية واعداد من الملاكات وما تعانيه المدارس في القضاء من نقص في الكوادر".

وأضاف "طلبنا من الوزير فتح قسم تربية داقوق لتكون ثان قسم ضمن مديرية تربية كركوك حيث سيكون لها دور مهم في تعزيز دور القطاع التربوي ودعم المدارس وتوفير النواقص الخاصة بمدارس قضاء داقوق".

وكان وزير التربية احمد نامس قد افتتح عدد من المدارس والأبنية التي أنجزت من قبل تربية كركوك.