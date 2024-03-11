استحداث دار للقضاء بناحية "المحلبية" في نينوى

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق، يوم الاثنين، الموافقة على استحداث دار للقضاء في ناحية المحلبية غرب الموصل بمحافظة نينوى.

وأظهرت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الاعلى، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ان "المجلس قرر استحداث دار للقضاء في ناحية المحلبية باسم دار القضاء في المحلبية تكون مرتبطة برئاسة محكمة استئناف نينوى".

واشارت الوثيقة الى "اجنحة دار القضاء التي تضم محاكم بداءة وأحوال شخصية وجنح وتحقيق استناداً إلى قانون التنظيم القضائي" .

ويأتي هذا القرار عقب جهود حثيثة لرئيس محكمة استئناف نينوى القاضي رائد حميد المصلح، من أجل تعزيز دور القضاء في الاقضية والنواحي لتحقيق العدالة والقانون في أبعد نقطة في الموصل.

وشهدت محكمة استئناف نينوى ثورة عمرانية في الفترة الاخيرة بعد اعادة اعمار ما دمره داعش من محاكم، فضلاً عن استحداث وافتتاح محاكم واجنحة مرتبطة بمجلس القضاء الاعلى.