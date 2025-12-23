استجواب مدير تربية ديالى بعد رصد "قاعة أعراس" فوق إحدى المدارس

شفق نيوز- ديالى

أعلن مجلس محافظة ديالى، عدة قرارات في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، بينها قرار استجواب مدير عام تربية ديالى، وذلك بتسجيل مخالفة غريبة حيث تم رصد قاعة للأعراس فوق إحدى مدارس المحافظة.

وقال رئيس المجلس عمر الكروي في مؤتمر صحي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "المجلس ناقش في جلسة اليوم عدة ملفات بضمنها ما يخص متابعة أداء رؤساء الوحدات الإدارية وتقييمهم، فضلا عن فتح باب الترشيح لشغل منصبي قائممقام قره تبة ومدير ناحية ابي صيدا".

وأضاف، أن "من ضمن القرارات استجواب مدير عام تربية المحافظة الحالي بناء على مخالفات أشرها أعضاء في المجلس".

بدورها أوضحت عضو مجلس ديالى دريا خير الله خلال المؤتمر، أن "استجواب مدير عام تربية ديالى جاء بناءً على مخالفات من بينها ضبط حظيرة حيوانات داخل مبنى الدائرة ووجود قاعة مناسبات وأعراس فوق مبنى إحدى المدارس، فضلا وجود مولدات ملاصقة المباني بعض المدارس".

وأكدت خير الله أن "هذه المخالفات جزء بسيط مما وجدناه وهي ناتجة عن سوء الادارة"، لافتة إلى أن "عدة شكاوى من كوادر تربوية بشأن المدير العام وهي التي أدت لقرار استجوابه".