استجابة لمناشدات عبر شفق نيوز.. الفلوجة تغلق 11 معملاً (صور)

شفق نيوز/ نفذت قوات شرطة محافظة الانبار، يوم الأربعاء، حملة واسعة لإغلاق معامل تكرير النفط والجص والاسفلت، في الفلوجة، وذلك برفقة قائممقام القضاء مؤيد الدليمي.

وقال الدليمي لوكالة شفق نيوز، إنه "تم غلق 11 معملاً وإحالة اداراتها للتوقيف، بعد التأكد من مخالفتها للإجراءات البيئية".

وأوضح، أن "اجراء غلق المعامل جاء بعد مخالفة أصحابها للإجراءات البيئية، التي تسببت بتلوث الهواء، نتيجة بثها لغازات سامة، أثرت بشكل واضح على صحة المواطنين، خصوصا سكنة أحياء العسكري والشرطة شرقي المدينة، وذلك لقربهم من موقع المعامل".

وبين الدليمي، أنه "رغم توجيه وزارة الصناعة منذ أكثر من سنتين بغلق هذه المعامل، إلا أنهم خالفوا القرار وعادوا افتتاح المعامل بين فترة وأخرى".

وأشار إلى أن "معامل الجص تم غلقها نهائيا دون عودة، كونها تستخدم مواد سامة تسببت بتلوث الهواء".

ووجه الدليمي رسالة شكر إلى وكالة شفق نيوز لتواصلها مع الحكومة المحلية وتناولها هذا الموضوع المهم.

وقال، "بعد قراءتي لخبر نشرته وكالة شفق نيوز، واطلعت من خلاله على أسباب هذه الغازات ومصادرها، والآراء حول حلها، وما سببته من مشاكل للسكان، قمت بصحبة قوات الشرطة باتخاذ الإجراءات اللازمة، فكل الشكر لكوادر المؤسسة على متابعتها شؤون المحافظات ومدنها بكافة جوانبها".

يذكر أن مواطنين أفادوا مسبقاً لوكالة شفق نيوز، بأن ما تبثه هذه المعامل من غازات تسبب بحالات اختناق واغماء لدى العديد منهم، وخصوصا كبار السن، مما دفع الكثيرين إلى مغادرة منازلهم والذهاب لمناطق خارج المدينة، لحين حل المشكلة.