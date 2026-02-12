استجابة لمناشدات عائلاتهن.. نقل سجينات من كركوك إلى السليمانية

شفق نيوز- كركوك

وافق وزير العدل العراقي خالد شواني، يوم الخميس، على نقل سجينات من محافظة كركوك إلى سجن سوسة بمحافظة السليمانية باقليم كوردستان استجابة لمناشدات عائلاتهن.

وقالت النائبة عن كركوك سلوى المفرجي، لوكالة شفق نيوز، إن "موافقة وزير العدل جاءت استجابةً لطلب رسمي تقدمتُ به بعد مناشدات من ذوي السجينات، بهدف تقريبهن إلى موقع جغرافي يسهّل التواصل الأسري ويخفف معاناة العائلات".

وأضافت أن "إجراءات النقل تمت وفق الضوابط القانونية المعتمدة لدى وزارة العدل، وبما ينسجم مع الأنظمة الخاصة بإدارة المؤسسات الإصلاحية"، مبينة أن "تقريب السجينات من ذويهن يسهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي ويدعم برامج الإصلاح وإعادة التأهيل".

وثمنت النائبة تعاون وزير العدل واستجابته السريعة، مؤكدة استمرار التنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة لمعالجة القضايا الإنسانية ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وبما يحقق العدالة ويحفظ كرامة المواطنين.