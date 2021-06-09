استجابة لضغوط "شعبية ورسمية".. تريث بنقل مسؤول محلي في ديالى

شفق نيوز/ أعلن مسؤول حكومي في ديالى، يوم الثلاثاء، عن قرار للمحافظ يقضي بالتريث في نقل مدير بلدية ناحية قره تبه شمال شرقي المحافظة، استجابة لما وصفها "ضغوط شعبية ورسمية".

وقال مدير قره تبه وصفي مرتضى التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ ديالى استجاب للمطالب الشعبية والرسمية وأمر بالتريث في قرار نقل مدير بلدية الناحية محمد كريم عبد الرحمن، لما تتطلبه المصلحة الخدمية للناحية".

وبين التميمي، أن "قرار نقل مدير البلدية مرفوض جملة وتفصيلاً بعد الجهود والانجازات التي بذلها، وما حققه في مناطق قره تبه، إلى جانب الاستحقاقات القادمة والمشاريع المزمع تنفيذها ضمن موازنة 2021".

ورفضت ناحية قره تبه، (شمال شرقي ديالى)، في وقت سابق، قراراً بنقل مدير بلديتها الى ناحية جبارة وهددوا بتظاهرات وغليان شعبي ورسمي "لا يمكن احتواءه."

وعبرت احزاب سياسية ومؤسسات دينية واكاديمية عن رفضها لقرار نقل مدير بلدية قره تبه محمد كريم عبد الرحمن الى ناحية جبارة وابعاد التدخلات السياسية والمصالح الانتخابية عن المصالح الخدمية للمواطن.

وتقع ناحية قره تبه على بعد 112 كم شمال شرق بعقوبة وتضم 66 قرية وهي من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي ويقطنها خليط من العرب والكورد والتركمان.