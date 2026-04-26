استجابةً لتقرير شفق نيوز.. هيئة الآثار تخاطب صلاح الدين لإخلاء "القبة الصليبية"

حثت الهيئة العامة للآثار والتراث العراقية، يوم الأحد، محافظة صلاح الدين على إخلاء "القبة الصليبية" من القوات الأمنية المتمركزة فيها لكي يتسنى لكوادرها الفنية إعادة تأهيل هذا الصرح الأثري الذي يعود إلى الحقبة العباسية.

وتأتي هذه الدعوة تزامناً مع تقرير لوكالة شفق نيوز رصدته فيه انهيار أجزاء من القبة الواقعة قرب "قصر العاشق"، على الطريق الرابط بين سامراء وتكريت. ويواجه هذا المعلم - بفعل عوامل الزمن والإهمال - خطر الاندثار في وقتٍ تتصاعد فيه الدعوات لإنقاذه قبل أن يفقد العراق واحداً من أبرز رموزه التاريخية.

وبهذا الصدد ذكرت الهيئة في بيان، أن موقع القبة الصليبية يُعد أحد المواقع الأثرية ذات الأهمية التاريخية، وتتمركز فيه القوات الأمنية وذلك في أعقاب الظروف الأمنية والأحداث الإرهابية التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

وأكدت أنها سبق أن خاطبت محافظة صلاح الدين والجهات المعنية بشكل رسمي لإخلاء الموقع وتسليمه إلى السلطة الاثرية ليتسنى لها المباشرة بأعمال الصيانة والترميم الضرورية بما يضمن الحفاظ على هذا المعلم الأثري وصون قيمته التاريخية.

وشددت الهيئة العامة للآثار والتراث، حرصها البالغ على حماية الإرث الحضاري العراقي، داعيةً الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للاسراع في إخلاء الموقع وتمكين الفرق الفنية المختصة من أداء مهامها بما يضمن إعادة الموقع إلى وضعه الطبيعي وبما يليق بمكانته التاريخية .