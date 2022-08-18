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استثناء "غير مسبوق" في جوازات سفر الزوار الإيرانيين إلى العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-08-18T15:29:39+0000
استثناء "غير مسبوق" في جوازات سفر الزوار الإيرانيين إلى العراق

شفق نيوز / كشف مسؤول إيراني، يوم الخميس، عن استثناءات تتعلق بجوازات سفر المواطنين الراغبين بالذهاب إلى كربلاء لأداء الزيارة الأربعينية، مؤكداً أن الاستثناء جاء بموافقة الجانب العراقي.

وقال قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد حسين أشتري، لوكالة (إيرنا) الإيرانية، إن "بحسب الاتفاق مع السلطات العراقية، سيتم ختم الجوازات التي لا يمر على تاريخ انتهاء صلاحيتها أكثر من 6 أشهر عند الحدود".

وأضاف أشتري، أن "تمديد الجوازات للزوار الوافدين سيتم عبر الحدود البرية والجوية والبحرية كافة، كما سيتم الإعلان عن تفاصيل هذه الخدمة خلال الأيام القادمة".

وأشار المسؤول الإيراني، إلى "تموضع 30 ألفاً من رجال الأمن الداخلي على حدود البلاد من أجل ضمان أمن زوار الأربعين، وتوزيع المهام على هذه القوات لتقديم الخدمات المتعلقة بقضايا المرور وحراسة الحدود وتأمينها وفحص جوازات الزوار".

ولفت قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني، العميد حسين أشتري، إلى "مراقبة الحدود بالفيديو الجوي باستخدام المروحيات والطائرات المسيرة من طراز (فراجا) لتسهيل حركة المرور".

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