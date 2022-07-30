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استثناء الامتحانات الوزارية العامة من عطلة الغد

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-30T19:47:06+0000
استثناء الامتحانات الوزارية العامة من عطلة الغد

شفق نيوز/ قررت وزارة التربية في بيان أصدرته، مساء اليوم السبت، استمرار الامتحانات العامة (الوزارية) ليوم غد الأحد وفق الجدول المقرر.

وكانت الحكومة الاتحادية قد قررت في وقت سابق من اليوم، تعطيل الدوام الرسمي غدا الأحد في مؤسسات ودوائر الدولة كافة ماعدا الأجهزة الأمنية.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وجه، بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية كافة، ليوم غد الأحد، 31/7/2022، باستثناء المؤسسات الأمنية.

ووجه الكاظمي أيضا بأن تكون نسبة دوام الدوائر الخدميّة والصحيّة 50%

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