استثمار كركوك: "مافيات" متورطة ببيع أراضي الدولة

شفق نيوز- كركوك

كشف رئيس هيئة استثمار كركوك، داير زيان، يوم الأربعاء، عن وجود جهات و"مافيات" متورطة بملفات بيع أراضي الدولة والتجاوز عليها، في حين لفت إلى سحب إجازات استثمارية من مشاريع ثبت ارتكابها مخالفات قانونية.

وقال زيان، لوكالة شفق نيوز، إن "الهيئة وثقت عبر صور جوية تعود إلى عام 2017، خلو إحدى الأراضي المخصصة للاستثمار من أي تجاوزات قبل منح الإجازة الاستثمارية"، مشيراً إلى أن "عمليات البناء والتجاوز بدأت لاحقاً بعد انتشار معلومات عن إقامة مشروع استثماري في الموقع".

وأشار إلى أن "هيئة الاستثمار لا تمتلك صلاحيات أمنية أو تنفيذية لمحاسبة المتورطين ببيع الأراضي أو التجاوز عليها"، داعياً الجهات المختصة في المحافظة إلى "اتخاذ إجراءات قانونية بحق مكاتب العقارات ومافيات الفساد للحفاظ على أملاك الدولة ومنع الاستيلاء عليها".

وبيّن رئيس الهيئة أن "الأراضي المخصصة للاستثمار لا تعود ملكيتها إلى هيئة استثمار كركوك، وإنما إلى جهات حكومية مختلفة، بينها وزارة المالية وأملاك المحافظة وبلدية كركوك وعدد من الوزارات الأخرى"، مؤكداً أن "الهيئة لا تمتلك أي سند ملكية (طابو) باسمها، وأن مسؤولية حماية تلك الأراضي تقع ضمن صلاحيات الجهات المالكة لها وفق القانون".

وفي ما يتعلق بملف سحب الإجازات الاستثمارية، أوضح زيان أن "الهيئة سحبت إحدى الإجازات الاستثمارية الممنوحة سابقاً بعد رصد مخالفات عديدة، من بينها بيع وحدة سكنية لأكثر من شخص والتصرف بأراضٍ مخصصة للخدمات"، مبيناً أن "المشاكل الناتجة عن تلك المخالفات ما تزال قائمة وتعمل الجهات المعنية على معالجتها".

وأضاف أن "مشروع مجمع القضاة حاصل على إجازة استثمارية أصولية، وأن تنفيذ المشروع يجري وفق التصاميم والدراسات المصادق عليها قانونياً"، مؤكداً أن "المستثمر لا يملك صلاحية التجاوز على الأراضي المحيطة بالمشروع أو الاستيلاء عليها، لأن جميع المخططات تخضع لموافقات الجهات المختصة ووزارة الاعمار والاسكان".