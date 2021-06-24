استثمار ذي قار تكشف تفاصيل اعتداء على احدى الشركات

شفق نيوز/ أعلن مدير هيئة الاستثمار في ذي قار، عبد الحميد الحصونة، يوم الخميس، عن تفاصيل الاعتداء على الشركة المنفذة لمشروع تجاري في المحافظة.

وقال الحصونة لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من الأشخاص هددوا ومنعوا مباشرة الشركة العاملة في مشروع إبراهيم الخليل الاستثماري، بحجة أن لهم أموالاً بذمة المستثمر في المشروع".

وبين، أن "اتفاقا حصل بين المعتدين والمستثمر للمباشرة بالمشروع بشرط الجلوس يوم غد الجمعة وحل جميع الإشكالات التي ادعوا بها عليه، حيث نفى المستثمر أن يكون مديون ماليا لمواطنين في الناصرية"، لافتا إلى أن "المستثمر من اهالي العاصمة بغداد".

واوضح الحصونة أن "قيمة المشروع تبلغ 200 مليار دينار عراقي وسيكون على مرحلتين، الأولى ستكون بـ78 مليار دينار والثانية بـ122 مليار دينار"، مضيفا أن "المشروع سيحوي على مشافي ومطاعم وعيادات طبية ومنازل سكنية".

وأضاف، أن "هذا الاعتداء دفع الحكومة المحلية في المحافظة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 245 لسنة 2019 والذي نص في فقرته الثالثة على تشكيل قوة عسكرية تتولى حماية المستثمرين وإزالة التجاوزات على أملاك الدولة".