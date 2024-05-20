استثمار ديالى: 100 طلب استثماري يخص السكن وبانتظار انخفاض أسعار العقارات في المحافظة

شفق نيوز/ كشف رئيس هيئة استثمار ديالى كريم العزاوي، يوم الإثنين، عن تلقي الهيئة 100 طلب استثماري يخص السكن، فيما توقع انخفاضا في أسعار العقارات قريبا.

وقال العزاوي لوكالة شفق نيوز، إن "أكثر من 30 مجمعا سكنيا في ديالى بعضها أنجزت والأخرى قيد البناء حاليا والان لدينا نحو 100 طلب للاستثمار في مجال السكن".

وأضاف أن "بعض الطلبات تشمل متوسطي ومحدودي الدخل للحد من أزمة السكن في المحافظة"، لافتا الى أن "الحديث عن ارتفاع الأسعار صحيح لكن مع تنوع الفرص وكثرة المجمعات ستحدث زيادة في العرض مقارنة بالطلب وبالتالي نحن بانتظار انخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة".

وأشار الى أن "حل أزمة السكن في ديالى يحتاج الى توفير 350-400 وحدة سكنية مقارنة بعدد السكان والزيادة التي شهدتها السنوات الأخيرة".