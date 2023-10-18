استبعاد 19 مرشحاً من السباق الانتخابي في ديالى

شفق نيوز/ كشف مكتب ديالى الانتخابي، يوم الأربعاء، عن استبعاد 19 مرشحا من المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة.

وقال مدير المكتب علي كريم سعيد لوكالة شفق نيوز، ان المساءلة والعدالة استبعدت 18 مرشحا من خوض الانتخابات المحلية في ديالى لشمولهم بإجراءات الاستبعاد، فيما تم استبعاد مرشح آخر بسبب الشهادة الدراسية.

واكد سعيد، ان المحاكم المختصة ردت أغلب طعون المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة، مشيراً إلى أن إجراءات تدقيق القيد الجنائي مستمرة ولم تحسم حتى الان ليتضح أعداد المرشحين المستبعدين وما يليها من طعون من قبل المشمولين بالاستبعاد.

ويخوض الانتخابات في ديالى 8 أحزاب، و 7 ائتلافات" و مرشح واحد منفرد، فيما يبلغ عدد المشمولين بالاقتراع نحو 980 ألف ناخب لاختيار 15 عضوا في مجلس ديالى القادم بعد تقليص مقاعد مجلس المحافظة بنسبة 50%.