ازدحامات مرورية خانقة في شوارع وجسور رئيسية في بغداد

شفق نيوز/ استيقظت العاصمة بغداد صباح اليوم الأربعاء على زخم مروري خانق غصت به شوارع وجسور رئيسية في جانبي الرصافة والكرخ في العاصمة بغداد.

ووفقا للموقف المروري الذي ورد لوكالة شفق نيوز، عن مراسلها هناك فإن تقاطع حي الجهاد كان مزدحماً بالسيارات، فيما بلغ الإزدحام لغاية نصف جسر ساحة اللقاء بسبب مطبات سيطرة ساحة اللقاء.

وازدحم الطريق من جسر حي العامل تجاه نفق الشرطة، بينما شهدت سيطرة التسويق النفطي الموقف ذاته.

ووقع حادث أربع سيارات على الدولي الجنوبي قرب طريق حي النيل مسبباً زخماً دون إصابات.

وتكدست السيارات في سيطرة الطابقين من جهة الدورة ليصل إلى التقاطع.

والشارع الرئيسي في منطقة الصالحية باتجاه جسر السنك مزدحم.

وهناك ازدحام شديد جدا في شوارع منطقة القادسية باتجاه جسر الجادرية الرئيسي شملت الفروع أيضا ليتحرك السير ببطئ شديد.