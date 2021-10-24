ازدحامات مرورية خانقة في شوارع وجسور رئيسية في بغداد

شفق نيوز/ شهدت طرق وجسور رئيسية في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأحد ازدحامات مرورية خانقة مع بداية أول يوم لأسبوع الدوام الرسمي للموظفين والعاملين للقطاع العام، والطلبة الجامعيين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في بغداد إن اغلاق المنطقة الخضراء شديدة التحصين بسبب الاحتجاجات المناهضة لنتائج الانتخابات التشريعية اثر سلباً أيضاً على الحركة المرورية.

وتطرق مراسلنا إلى الموقف المروري لهذا اليوم، مشيرا إلى حدوث ازدحام على جسر الجمهورية باتجاه منطقة "كرادة مريم" إضافة إلى زخم شديد في سيطرة الطابقين باتجاه حي الكرادة، أما جسر الجادرية فقد وصل الازدحام منه إلى منطقة السيدية ذهابا، والشارع يشهد زخما شديدا.

وفي تقاطع رأس الأسد في البياع الى الجادرية الزخم المروري شديد بينما سيادي القادسية مزدحم أيضا.

وسجلت منطقة البنوك باتجاه الجسر زخما مروريا شديدا بدأ من تقاطع الفلسطيني الى الجسر.

وفي شارع الزيتون وصل الإزدحام إلى ساحة النسور، وفي صعود جسر محمد القاسم فقد ورد نداء مروري بأنه مزدحم، ومن سريع محمد القاسم من منطقة الباب الشرقي الى سريع منطقة الدورة فوق المعسكر مزدحم.

وفي ساحة عدن هناك زخم شديد للسيارات، ووصل الإزدحام إلى جسر الدولعي، ومن تقاطع المسبح لغاية تقاطع الجامعة زخم شديد.

وفي منطقة الصالحية باتجاه السنك أزدحام فيما كان السير شبه متوقف من منطقة "أبو نؤاس" باتجاه شارع الجمهورية بسبب مدرسة "ماما أيسر".

وامتد الازدحام ايضا من مدخل حي الجامعة إلى المنطقة الخضراء من جهة سريع منطقة الغزالية.