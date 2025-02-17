ازدحامات شوارع بغداد تنتقل إلى جسورها

شفق نيوز/ تجددت الازدحامات المرورية الشديدة، صباح اليوم الاثنين، في شوارع بغداد لتنتقل إلى العديد من الجسور والمجسرات، ما تسبب في تعطيل حركة السير بشكل كبير في مناطق متعددة من المدينة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز بأن حركة السير كانت مزدحمة على الجسر الدوار وجسر المثنى، بينما تم قطع جسر الأئمة للصيانة، كما شهدت جسور صليخ، الشعب، البنوك، الصرافية، السنك، والجمهورية ازدحامًا خانقًا.

إضافة إلى ذلك، كانت الحركة مرورية بطيئة على جسر باب المعظم، جسر الطابقين، جسر الجادرية، مجسر الأمانة، مجسر العلوية، مجسر الربيعي، ومجسر قرطبة، بالإضافة إلى سريع الدورة، محمد القاسم، مجسر الربيع، وشارع مطار المثنى.

كما سجلت ازدحامات شديدة على شوارع مهمة مثل شارع سدة العرصات، شارع السعدون، شارع دمشق، شارع الأردن، شارع الرواد، وشارع المنصور، إضافة إلى تقاطعات حيوية مثل تقاطع ميسلون، تقاطع براثا، منطقة العلاوي ونفقها، وشارع الجمعية.

منطقة العطيفية وساحة بيروت وساحة الفارس شهدت أيضًا ازدحامًا مروريًا كبيرًا، ما أثر على سير المركبات بشكل عام.