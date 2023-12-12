ازدحامات "خانقة" في بغداد وحركة السير تتوقف في الكثير من شوارع العاصمة (صور)

شفق نيوز/ اختنقت العاصمة بغداد، اليوم الثلاثاء، بازدحامات مرورية في عدة شوارع رئيسة خاصة في مناطق الوسط وتكاد بعض الشوارع تتوقف حركة السيارات فيها.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بالموقف المروري المسائي في بغداد، قائلاً إن الازدحامات تركزت مساء اليوم، عند دخول جسر المعلق من جهة الكرادة، وازدحام خانق جدا يبدأ من تقاطع التشريع بإتجاه طريق القادسية السريع.

وأضاف المراسل أن المنطقة الخضراء شهدت ازدحاماً باتجاه مطار بغداد، في حين لفت إلى أن نزلة جسر الأحرار باتجاه العلاوي مزدحمة ومن باب المعظم ذهاباً واياباً مزدحم.

وبيّن أن حركة السيارات في شارع السعدون شهدت توقفاً تاماً، وكذلك توقف شبه تام على سريع محمد القاسم، أما جسر السنك فتوقفت فيه الحركة بشكل تام أيضاً.