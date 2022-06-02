ازدحامات خانقة تضرب محطات الوقود في محافظة عراقية جراء أزمة الكهرباء

شفق نيوز/ شهدت محافظة ديالى، اليوم الخميس، ازدحامات واسعة أمام محطات الوقود للتزود بمادة البنزين بسبب انخفاض ساعات تجهيز الطاقة على منظومة شبكة الكهرباء الوطنية، وارتفاع درجات الحرارة.

ونقل مراسل وكالة شفق نيوز، ان المحافظة تشهد أزمة وقود بسبب قلة الكميات المجهزة من قبل المنتجات النفطية وانقطاع التيار الكهربائي ما دفع الأهالي للحصول على البنزين وتشغيل المولدات الكهربائية المنزلية.

وأضاف أن "عناصر الشرطة تدخلت في بعض المحطات لفض الازدحامات وتنظيم عملية دخول المركبات الى محطات الوقود واحتواء أي مشاكل محتملة"

وتشهد ديالى أزمات وقود مستمرة بسبب نقص حصصها من البنزين يوميا على الرغم من وعود وزارة النفط بزيادة الحصص على مر الأشهر الماضية.

وكانت وزارة الكهرباء العراقية أعلنت، أمس الأربعاء، قيام الجانب الايراني بإيقاف تصدير 5 ملايين قدم مكعب من الغاز المورد للعراق، مشيرة الى أن ذلك تسبب بتقليص ساعات التجهيز.

يذكر أن العراق يعاني نقصاً في الطاقة الكهربائية منذ بداية سنة 1990، وازدادت ساعات تقنين التيار الكهربائي بعد 2003 في بغداد والمحافظات، بسبب قدم الكثير من المحطات إضافة إلى عمليات التخريب التي تعرضت لها المنشآت خلال السنوات الماضية، حيث ازدادت ساعات انقطاع الكهرباء عن السكان إلى نحو عشرين ساعة في اليوم الواحد، ما زاد من اعتماد الأهالي على مولدات الطاقة الصغيرة.