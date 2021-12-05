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مع بداية الدوام الأسبوعي الرسمي .. ازدحامات تضرب شوارع رئيسية في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-05T04:59:48+0000
مع بداية الدوام الأسبوعي الرسمي .. ازدحامات تضرب شوارع رئيسية في بغداد

شفق نيوز/ شهدت شوارع رئيسية في العاصمة بغداد صباح اليوم الأحد ازدحامات شديدة مع بداية الدوام الأسبوعي الرسمي للدوائر والمؤسسات الحكومية، والجامعات والمعاهد والمدارس.

وبحسب الموقف المروري في العاصمة بغداد، فإن صعدة جسر بغداد الكبير (صدام سابقاً) متوقفة أمام حركة المرور بسبب عطل شاحنة كبيرة نوع "صهريج" في وقت شهد جسر الجادرية ازدحاماً ايضاً.

وتكدست العجلات على سيادي سريع منطقة الدورة بينما باتت الحركة السير شبه متوقفة من قوس بغداد إلى جسر بغداد.

أما تقاطع مصافي منطقة الدورة، والطريق السريع لـ"أبو غريب"، والزعفرانية شهدت زخما مروريا.

وتوقفت العجلات بطوابير كبيرة على طريق جزيرة بغداد ذهاباً واياباً بينما حركة السير كانت شبه متوقفة من شارع 14 تموز باتجاه ساحة الدلال.

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