"ازدحامات" تشل طرق بغداد الرئيسية

رصد مراسل وكالة شفق نيوز، الازدحامات المرورية التي شلت بعض طرق ومناطق العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الاثنين.

وذكر مراسلنا أن ازدحاما يشهده جسر الطابقين الرابط بين منطقتي الدورة والكرادة وسط بغداد، فضلا عن توقف حركة السير من الدورة باتجاه تقاطع المصفى.

كما عطل الازدحام حركة السير بين منطقة الزعفرانية حتى منطقة الرستمية، مشيرا في ذات الوقت إلى غلق استدارة شارع الزوراء بدءا من شارع المحكمة بسبب زحام السير.

ولفت الى ان الازدحام غطى كذلك منطقة السيدية باتجاه جسر الجادرية وسط بغداد، فيما شهد سريع محمد القاسم زحاما بدء من مجسر العلوية لغاية تقاطع الكيلاني، فضلا عن زخم مروري شهد جسر الجمهورية أيضاً وسط العاصمة بغداد، لافتا الى أن سيطرة جسر ديالى والتي تعد مدخل بغداد الرئيسي للقادمين من المحافظات الجنوبية شبه متوقف.

ويشكو سكان مناطق بغداد الجنوبية بينها مجمع بسماية وقضاء المدائن وناحية الوحدة وحي التأميم وغيرها، من معاناة يومية تتمثل بسيطرة وصفوا موقعها بأنه "غير قانوني" ويتسب بشلل وازدحام يومي يستمر منذ ساعات الفجر الاولى وحتى المساء.

وأطلق أهالي تلك المناطق حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يناشدون فيها القائد العام للقوات المسلحة العراقية محمد شياع السوداني، فضلا عن وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد بالتدخل ونقل موقع سيطرة "واسط- - بغداد" التي تقع ضمن نطاق العاصمة .

وفي الثاني من شباط الجاري، وجهّ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بالمباشرة في تنفيذ 17 مشروعاً ما بين مجسرات وأنفاق لتخفيف الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد.