"ارفعوا نفاياتكم بأيديكم".. بلدية كركوك توجه تحذيراً لأصحاب المحال التجارية

شفق نيوز/ قررت مديرية بلدية كركوك، يوم الأربعاء، إجبار اصحاب المحال التجارية على رفع نفاياتهم بأنفسهم، متوعدة المخالفين باتخاذ الإجراءات الرادعة.

وقال مدير مديرية بلدية كركوك أحمد عمر محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا القرار جراء إهمال اصحاب هذه المحال ورمي نفاياتهم بشكل عشوائي وعدم اهتمامهم بجمع النفايات التي تنتج عن اعمالهم، لاسيما ان الملاكات الخدمية عملت وبكل جهودها حتى الساعات الأولى من صباح العيد".

واكد مدير بلدية كركوك ان "البلدية ستفرض عليهم غرامات مالية بعد تنظيف تلك المواقع من قبلهم، وأنها لن تتهاون مع المخالفين"، مشيراً الى أن "الاجراءات التي تتخذها ستكون رادعة حتى يكون عبرة لمن يفكر في الإقدام على ذلك في المستقبل".

ودعا المسؤول المحلي، أصحاب المحال التجارية، إلى "وضع نفاياتهم في الحاويات المخصصة لها أو في اكياس خاصة محكمة الإغلاق ليتم رفعها بسهولة".